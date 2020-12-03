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Azize ve Nasuh büyük bir şok yaşamaktadırlar. Nasuh, Azize’nin aslında Ayşe olduğunu, Azize ise seneler önce öldü zannettiği oğlunun Hazar olduğunu öğrenmiştir. Mahmut’a verdiği emirden dolayı pişman olan Azize ona ve Hazar’a ulaşmaya çalışır ancak bu hiç kolay olmayacaktır. İşte Hercai 50. yeni bölüm fragmanı...