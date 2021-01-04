Hercai 54. yeni bölüm fragmanı

Atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin merakla beklenen 54. yeni bölüm fragmanı "Annen yaşıyor!" başlığı ile yayınlandı. İntikamdan doğan imkansız bir aşk masalını konu alan Hercai’nin yeni bölümünde yine heyecan dorukta. İşte Hercai 54. yeni bölümde yaşanacaklar...
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