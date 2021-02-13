  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Ekran Hercai 59. yeni bölüm fragmanı

    Hercai 59. yeni bölüm fragmanı

    Giriş Tarihi: 13.02.2021, 17:55

    Atv'nin Pazar akşamlarına damga vuran dizisi Hercai'nin yeni bölümü ekrana kilitleyecek. Füsun'dan Azize'nin oğlu olduğunu öğrenen Hazar büyük bir şok yaşamaktadır. Miran babasına destek olur ancak o da olup bitenler karşısında çok şaşkındır. Bir yandan da bu sırrı bilen ve ona söylemeyen Reyyan'a tepkilidir. Reyyan ise Miran'ın onu anlamamasına içerler. Azat ve Gönül için birbirlerine karşı koymak her geçen gün zorlaşırken Cihan, Yaren'in isteğiyle ailesini alıp Mardin'i terk etmeye karar verir. Füsun öğrendiği korkunç gerçekle harekete geçer ancak onu büyük bir sürpriz beklemektedir. Miran ve Reyyan birbirlerinin hasretine dayanamazken hem Hazar'ın hem de Azize'nin haline üzülen Nasuh'un aklına bir çözüm gelir. Ancak bu işlerin iyice içinden çıkılmaz bir hal almasına neden olacaktır. İşte Hercai 59. yeni bölümde yaşanacaklar...

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hercai 59. yeni bölüm fragmanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Elazığ'ın kanaat önderlerinden Abdullah Nazırlı hayatını kaybetti! Başkan Erdoğan cenaze namazına katıldı
    Elazığ'ın kanaat önderlerinden Abdullah Nazırlı hayatını kaybetti! Başkan Erdoğan cenaze namazına katıldı
    Elazığ'ın kanaat önderlerinden Abdullah Nazırlı hayatını kaybetti! Başkan Erdoğan cenaze namazına katılacak
    Elazığ'ın kanaat önderlerinden Abdullah Nazırlı hayatını kaybetti! Başkan Erdoğan cenaze namazına katılacak
    Çeşme'de hortumun yaraları sarılıyor: Harpten çıkmış gibiyiz
    Çeşme'de hortumun yaraları sarılıyor: Harpten çıkmış gibiyiz
    Sağlık Bakanlığı 12 Şubat 2021 tarihli vaka ve vefat tablosunu açıkladı
    Sağlık Bakanlığı 12 Şubat 2021 tarihli vaka ve vefat tablosunu açıkladı
    Türk denizciler korsanların elinden kurtarıldı! Levent Karsan: Olay siyasi değil maddi... |Video
    Türk denizciler korsanların elinden kurtarıldı! Levent Karsan: Olay siyasi değil maddi... |Video
    BaşkanErdoğan'dan flaş Pençe Kartal-2 Harekatı açıklaması
    BaşkanErdoğan'dan flaş Pençe Kartal-2 Harekatı açıklaması
    Bir Zamanlar Çukurova 83. yeni bölüm fragmanı
    Bir Zamanlar Çukurova 83. yeni bölüm fragmanı izle
    Kuruluş Osman 46. yeni bölüm fragmanı
    Kuruluş Osman 46. yeni bölüm fragmanı
    Kardeşlerim 1. bölüm fragmanı
    Kardeşlerim 1. bölüm fragmanı
    Akıncı 7. yeni bölüm fragmanı
    Akıncı 7. yeni bölüm fragmanı
    Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran 'omurilik sarımsağı' sorusu!
    Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran 'omurilik sarımsağı' sorusu!
    Kuruluş Osman 45. yeni bölüm fragmanı
    Kuruluş Osman 45. yeni bölüm fragmanı