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    Hercai 60. yeni bölüm fragmanı izle

    Giriş Tarihi: 20.02.2021, 18:03

    Hercai'nin merakla beklenen 60. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Reyyan ve Miran'ın birbirlerine olan kırgınlıkları sona ermiş, aşkları her zamankinden de kuvvetli devam etmektedir. Öyle ki Miran, Reyyan'ın isteğiyle Azize'ye bir şans vermeye karar verir. Ancak ondan bir isteği olacaktır. Öte yandan çiftlikte duyulan silah sesi Hazar ve Nasuh'un çiftlik evine koşmalarına neden olur. Karşısında gördüğü manzara Hazar'ı şoke edecektir. Yaren'in verdiği haber onu öldürmeye kararlı olan Füsun'u durdurur. Dilşah, Azra'yı kaybetme korkusuyla yanlış adımlar atmaktadır. Bu sırada Reyyan ve Miran'ın hayatında ise tüm olup bitenlerden daha önemli bir durum meydana gelir. Füsun ve Dilşah hesaplaşmasında neler olacak? Azize Miran'ın şartını kabul edecek mi? İşte Hercai yeni bölümde yaşanacaklar...

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