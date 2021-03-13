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    Hercai 63. bölüm fragmanı izle

    Giriş Tarihi: 13.03.2021, 17:32

    Hercai'nin merakla beklenen 63. bölüm fragmanı izleyinlerde heyecan uyandırdı. 'Hercai yeni bölüm fragmanı izle' araştırmaları yoğunlaşırken dizinin yeni bölümünde, duydukları karşısında şoke olan Reyyan, Dilşah'ın gerçek yüzüyle bir kez daha karşılaşır ve ona karşı tedbir almak zorunda olduğunu anlar. Bu sırada Azat'ın ortadan kaybolmasının sorumlusu olarak Miran'ı gören Cihan ise elinde silah, düğün evini basar. Füsun'un yaptıklarını öğrenen Zehra gözü dönmüş bir halde Aslanbey konağına giderken Miran'dan daha fazla gerçekleri saklayamayacağını anlayan Reyyan ikisi için güzel bir akşam hazırlar. Aynı gece, Miran'ın da Reyyan'a bir sürprizi vardır ancak olaylar beklenmedik biçimde gelişir. Miran karanlık ve sonu felaket bir yola girmek üzeredir, onu durdurabilecek tek kişi ise Reyyan'dır. İşte Hercai 63. bölüm fragmanı...

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