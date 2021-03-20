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    Hercai 64. yeni bölüm fragmanı izle

    Giriş Tarihi: 20.03.2021, 17:26

    Pazar akşamlarının vazgeçilmez dizisi Hercai'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin heyecan dolu yeni bölümünde Miran, Reyyan'ın ölümle yüz yüze geldiğini öğrenir. Bütün olanların sorumlusu Füsun'dur ve Miran ona bedel ödetecektir. Ve Reyyan'ın hastalığı, Hazar ve Azize arasında yeni bir kapıyı açar. İntikam almak için Cihan'a anlaşma teklif eden Füsun, Şadoğlu ailesini bir arada tutan her şeyi, tek tek yok etmeye yemin eder. Reyyan'ı kurtarmak için çabalayan Miran, vakıfta çıkan yangınla sarsılır. Cihan, Füsun'un anlaşma teklifini kabul edecek mi? Azize, yıllar sonra kavuştuğu oğlu Hazar'la arasındaki duvarları yıkmayı başarabilecek mi? Büyük bir kaosun ortasında kalan Reyyan, canı pahasına doğurmak istediği Umut'tan vazgeçmek zorunda kalacak mı? İşte Hercai 64. bölüm fragmanı....

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