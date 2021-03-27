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    Hercai 65. bölüm fragmanı

    Giriş Tarihi: 27.03.2021, 17:33

    Hercai yeni bölüm fragmanı izle aramaları dizinin sıkı takipçileri tarafından yoğunlaştı.Hercai yeni bölümde doktorun son anda verdiği haberle bir mucizenin kapılarını aralayan Reyyan ve Miran tedavi için İstanbul'a giderler. Küçük kızlarını Hazar'a emanet edip onlarla birlikte İstanbul'a giden Zehra'nın yanı sıra, Fırat ve Zeynep'te yanlarındadır. Bu sırada Reyyan'ı hasta edenin Füsun olduğunu öğrenen Hazar'da hesap sormak üzere soluğu Aslanbey konağında alır. Son anda yetişen Azize oğlunu durdurmaya çalışır. İkisinin bunca yaşananın ardından ana oğul olmaya başladığını gören Füsun'u derin bir nefret duygusu sarmıştır. İşte Hercai 65. yeni bölüm fragmanı....

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