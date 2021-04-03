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    Hercai 66. bölüm fragmanı

    Giriş Tarihi: 03.04.2021, 17:31

    Pazar akşamların vazgeçilmezi Hercai'nin yeni bölüm fragmanı izleyenlerde heyecan uyandırdı. Dizinin yeni bölümünde Aldıkları haberle perişan olan Şadoğulları'nı yeni ve zorlu bir süreç beklemektedir. Miran kendini büyük bir çıkmazda hissetmekte ve bu durumdan kurtulabilmek için çabalamaktadır. Destek ise hiç beklemediği birinden gelir. Nasuh ve Azize arasında ipler yeniden gerilirken Cihan aldığı kararla harekete geçer. Zehra evlatları ve Umut için güçlü kalmaya çalışırken gerçekleri araştıran Miran ise babaannesinden bir söz alır. Hazar kimin kurşunuyla vuruldu? Reyyan yaşayacak mı? İşte Hercai 66. yeni bölüm fragmanı...

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