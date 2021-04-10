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    Yeniasır TV Ekran Hercai 67. bölüm fragmanı

    Hercai 67. bölüm fragmanı

    Giriş Tarihi: 10.04.2021, 17:34

    Pazar akşamlarının sevilen dizisi Hercai'nin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin bu hafta yayınlanacak olan bölümünde Umut'un, Füsun'un adamları tarafından kaçırılmasıyla hem Reyyan'ın hem de Miran'ın dünyası başına yıkılmıştır. Miran kararlıdır, bir söz verir sevdiği kadına; neye mal olursa olsun oğlunu bulacak ve eve getirecektir. Bu amaçla Füsun'un karşısına çıkar ve ne istediğini sorar. Füsun, Miran'ın anlaşma teklifi karşısında şaşkındır. Ondan yerine getirilmesi hayli güç bir şey yapmasını ister. Miran düşünmeden kabul eder. Ancak bu kez oğluna kavuşmasının önündeki engel babaannesidir. Azize, Umut'u kendi yöntemleriyle almayı kafasına koymuştur. Miran'a yardım eden sürpriz isim kim? Füsun'un akıbeti ne olacak? İşte Hercai 67. yeni bölüm fragmanı...

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