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    Yeniasır TV Ekran Hercai 68. bölüm fragmanı

    Hercai 68. bölüm fragmanı

    Giriş Tarihi: 17.04.2021, 17:32

    Hercai yeni bölümü ile izleyenleri ekrana kilitleyecek. Pazar akşamlarının vazgeçilmez dizisi Hercai'de bu hafta Reyyan ve Miran, yeni bir eşikten geçmiş, hayatlarını savaş ve intikamdan uzak geçirmeye karar vermişlerdir. Ancak onların dışında gelişen olayların gölgesi çok geçmeden üzerlerine düşer. Azize intikamdan vazgeçmemiştir. Öte yanda Füsun, tutuklu olmasına rağmen korkunç bir plan yapar. Cihan ve Handan, hiç beklemedikleri bir haberle sarsılırlar. Azize'nin bitmek bilmeyen intikam isteği, onu bir yol ayrılıma getirir. Miran ve Reyyan, bütün olumsuzluklara rağmen kendi içlerine dönüp, yeni bir heyecan yaşamaya başlar. İşte Hercai yeni bölümde yaşanacaklar...

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