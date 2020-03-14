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    Hercai dizisinde Azize ile Miran karşı karşıya geldi: Beni mi vuracaksın Miran

    Giriş Tarihi: 14.03.2020, 00:06

    Hercai 36. bölümü ile bir cuma akşamına daha damga vurdu. Miran Reyyan'ın Hazar'ın öz kızı olmadığını öğrendi. Miran'ı intikam silahı olarak kullanan Azize, torunuyla karşı karşıya geldi.

    Hercai 36. bölüm #reyyanıngerçekleri etiketiyle atv ekranlarına geldi. Reyyan'ın Hazar'ın öz kızı olmadığını öğrenen Miran'ın aylarca çektiği vicdan azabı ikiye katlanmıştı. İntikam yalanı ile bir genç kızın günahına girmesine sebep olan babaannesi, bu gerçeği bilip de mi kendisini ateşe atmıştı, bilmeyerek mi? Beynini kemiren soruların cevabını almalıydı. Babaannesi Miran'ı en zayıf yerinden vurmuştu. İçi kurşun dolu silahını da alarak, Azize Aslanbey'e bunun hesabını sormaya gitti.

    "REYYAN'IN ÜVET OLDUĞUNU BİLİYOR MUYDUN?"

    Miran'ın yalanları yüzünden konaktan kovduğu babaannesini yalnız bırakmayan Esma, onu alıp evine götürmüştü. Bir süredir Esma ile birlikte yaşayan Azize Aslanbey, burada da inadından ve intikamından vazgeçmemişti. Miran babaannesinin bellettiği düzmece intikamın yanında, yanlış kişiye azmettirip, onuruna kıydığı Reyyan'ın gerçeğini sormaya gitti. Babaannesi, Reyyan'ın bir Şadoğlu olduğunu bilerek mi, bilmeyerek mi kendisini azmettirmişti? Kendini affedemediği bu cürümde, Miran'ın vicdanı bir silah olmuş, sürekli namlusunu kendisine doğrultuyordu. Bu azapla yaşayamayan Miran, Azize Aslanbey'in kışkırtmasıyla bu oyunu kabul ettiği için, sadece kendisine kızmaması gerektiğini anlamıştı. Bu defa o silahın namlusundaki hedef babaannesiydi ve sorduğu sorularının cevabını vermeliydi.

    "BİLSEM DE FARK ETMEYECEKTİ"

    Azize Aslanbey torunu Miran'ı yıllarca bir intikam silahı gibi kullanmıştı. Amacı, Miran'ın kendi öz babası Hazar'ı, yine Miran'ın sıktığı kurşunla öldürtmekti. Azize'nin planları yolunda gitmemiş, torunu Miran'ın eline verdiği o silah, kendisine doğrultulmuştu. Azize Aslanbey laf oyunları ile yine Miran'ın aklını karıştırmaya çalışsa da, torununun babaannesine itimadı çoktan bitmişti. Reyyan'ın Hazar'ın kızı olduğunu bilmediğini söyleyen Azize, bilmiş olsa intikamını Gül'ün üzerinden kuracağını söylediğinde iyice Miran'ın gözünden düştü. Azize Aslanbey, Miran'ı hep en zayıf yerinden vurmuştu.

    Baştan beri annesini kullanarak kendisini kandıran babaannesine öfkesi dinmiyordu. Miran'ın öfkeden titreyen elinden silahı alan Azize, namluyu torununa çevirdi. Sonra da havaya çevirip, kurşun bitene kadar sıktı. "Bir daha bu silahı bana doğrulttuğunda, içindeki mermileri boşaltmadan beline takmayacaksın!" Boş silahı beline takan Miran, elini kana bulamaya bile değmeyeceğini düşündüğü babaannesini öylece avluda bırakıp gitti.

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