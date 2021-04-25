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    Hercai - Final Fragmanı izle

    Giriş Tarihi: 25.04.2021, 10:35

    Hercai dizisi final bölümü ile bu akşam ekranlara veda ediyor. Dizinin final bölümünde Reyyan ve Miran, Yaren'in yarattığı kaos yüzünden dağılan aileyi toparlamaya çalışır. Hazar'ın emaneti olan torunlarını korumak için uzaklara giden Azize, hiç ummadığı birisini karşısında bulur. Reyyan, Umut Vakfı'nda yeni bir projeye başlar. Yeni proje, Reyyan ve Miran için sürprizlerle dolu bir yolculuğun başlangıcı olurken ikilinin hayatında yeni bir kapı aralanır. İşte Hercai final bölümü fragmanı...

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