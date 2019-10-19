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Hercai son bölüm tek parça izle! Hercai'nin 17. bölümü yayınlandı

Giriş Tarihi: 19.10.2019, 00:17

ATV'nin sevilen dizisi Hercai'nin 18 Ekim Cuma akşamı ekrana gelen 17. son bölümü tek parça olarak yayınlandı. Hercai'nin yeni bölümü yine izleyenlerin ekran başına kilitledi. Hercai'nin bu haftaki bölümüne Miran ve Reyyan’ın ilk dansı damga vurdu. Miran ve Reyyan'ın dansını yeniden izlemek isteyen dizinin takipçileri tarafından 'Hercai son bölüm tek parça izle' konusu internette en çok aranılanlar arasında yer aldı. Hercai'nin 17. son bölümü tek parça yeniasir.com.tr'de

Hercai'nin 17. Bölümü tek parça halinde yeniasir.com.tr'de!

Geçmişin pişmanlığıyla kalplerinde oluşan yaraları beraber iyileştirmeye başlayan Reyyan ve Miran yaşanan tüm kötü olaylara rağmen aralarındaki bağı güçlendirmek ve sevdalarını herkese kabul ettirmek için çıktıkları yolda savaşmaya devam eder. Bu uğurda Miran, babaannesinin uzun zaman önce Reyyan'a yapmış olduğu hatayı telafi etmesi için harekete geçer. Başka bir düşmanın var olduğunu, yaşananlarda Şadoğlu ailesinin hiçbir suçunun olmadığını kanıtlamaya çalışan Hazar diğer yandan Miran'ın geçmişle ilgili bildiklerinin gerçek olmadığını ispatlamak için eski bir tanıdıkla konuşmaya karar verir. Geçmişte yaşananların tanığı olan bu kişi acaba masumiyetini kanıtlamak için Hazar Şadoğlu'na istediği yardım elini uzatacak mıdır?

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