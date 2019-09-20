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Hercai'nin 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Giriş Tarihi: 20.09.2019, 01:30

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai'nin 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hercai'nin yayınlanan yeni bölüm fragmanını izleyen dizinin takipçileri yeni bölümü heyecanla beklemeye başladı. Hercai'nin yeni bölümünde Reyyan'a evlilik teklif eden Miran, Reyyan'ın sorusu karşısında ne cevap verecek? Hercai yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de atv'de!

Reyyan'a evlilik teklif eden Miran, Reyyan'ın sorusu karşısında ne cevap verecek? Sevdası uğruna çocukluğundan beri kulağına fısıldanan intikamından vazgeçebilecek mi? Yoksa kalbindeki kin, sevdasına galip mi gelecek? Peki ya Reyyan? Geçmişi unutup yeniden mucizelere inanabilecek mi? Yoksa yüreğine ilmek ilmek işlenen acılar gün yüzüne çıkıp da onu Miran'dan uzaklaştıracak mı? Şadoğulları'nı evinden eden Azize geçmişin kapılarını aralamaya kararlı! 27 yıllık intikamın ardında uyuyan gerçek yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Geçmişte Nasuh ve Azize arasında yaşananlar bugün yeni bir savaş mı başlatacak? Reyyan ve Miran'ın aşkı bu savaşı durdurabilecek mi?

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