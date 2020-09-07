Heyecan devam ediyor! Maria ile Mustafa 2. yeni bölüm fragmanı izle

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ATV ekranlarında start veren yeni dizi Maria ile Mustafa ilk bölümüyle ilgi topladı. Beğeni kazanan dizi, milyonları ekrana kitlerken yeni bölümü merak edilmeye başladı. Seyirciyi daha fazla bekletmek istemeyen dizi ekibi, 2. fragmanı yayına verdi. İşte Maria ve Mustafa 2. bölüm fragmanı!