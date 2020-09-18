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    Yeniasır TV Ekran Heyecan devam ediyor! Maria ile Mustafa 3. bölüm fragmanı izle

    Heyecan devam ediyor! Maria ile Mustafa 3. bölüm fragmanı izle

    Giriş Tarihi: 18.09.2020, 16:13

    ATV'nin yeni dizisi Maria ve Mustafa'da heyecan devam ediyor. İlk iki bölümüyle beğeni toplayan dizinin başrollerinde Hilmi Cem İntepe ve Jessica May yer alıyor. Beğeniyle izlenen dizi her Pazar ATV ekranlarında olacak. İşte 3. bölüm fragmanı!

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