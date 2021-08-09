İkimizin Sırrı 2. bölüm fragmanı

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Bir anne-kızın hayatta kalma mücadelesini ekranlara getiren İkimizin Sırrı dizisi ilk bölümü ile çok beğenildi. Leyla Feray, Aras Aydın, Dolunay Soysert, Tülay Günal, Engin Alkan, Bestemsu Özdemir gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı dizinin 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte İkimizin Sırrı yeni bölüm fragmanı...