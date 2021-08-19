İkimizin Sırrı 3. bölüm fragmanı

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Atv'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yedi yaşındaki kızı Hayal (Ahsen Türkyılmaz) ile ayakta kalma mücadelesi veren Neva Canpolat (Leyla Feray), biricik kızını masallarla, oyunlarla hayatın güzelliğini ve umudu aşılayarak büyütmektedir. Ancak anne-kızın mutlu dünyası peşlerine düşen karanlık adamlarla sarsılır. Zor bir hayat sürdüren Neva ile Hayal'in yolu bir trafik kazasında Alp Karahun (Aras Aydın) ile kesişir. İşte İkimizin Sırrı dizisinin yeni bölümünde yaşanacaklar....