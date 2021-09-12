İkimizin Sırrı 6. bölüm fragmanı izle

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekran/ikimizin-sirri-6-bolum-fragmani-izle" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Atv ekranlarında pazar akşamlarının vazgeçilmez dizisi olan 'İkimizin Sırrı'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı.Alp ve Neva evlilik sırlarını zor da olsa korumayı başarır. Diğer yandan Emir ve Korhan tehlikeli bir ortaklığın tohumlarını atarlar. Neva mutfağın başına geçmiştir, fakat önce ekibe kendini ispat etmek zorundadır. Alp'in yaptığı büyük iş anlaşması şerefine özel bir davet düzenlenir. Alp ve Neva bu özel gecede hiç beklemedikleri yerlerden sınanacaktır.

Yedi yaşındaki kızı Hayal (Ahsen Türkyılmaz) ile ayakta kalma mücadelesi veren Neva Canpolat (Leyla Feray), biricik kızını masallarla, oyunlarla hayatın güzelliğini ve umudu aşılayarak büyütmektedir. Ancak anne-kızın mutlu dünyası peşlerine düşen karanlık adamlarla sarsılır. Zor bir hayat sürdüren Neva ile Hayal'in yolu bir trafik kazasında Alp Karahun (Aras Aydın) ile kesişir.