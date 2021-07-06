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    Yeniasır TV Ekran İkimizin Sırrı yakında Atv'de başlıyor

    İkimizin Sırrı yakında Atv'de başlıyor

    Giriş Tarihi: 06.07.2021, 10:04

    Atv'den solukları kesecek yeni bir dizi daha geliyor. Bir anne ile kızının hayatta kalma mücadelesini anlatan İkimizin Sırrı’nın çekimleri çekimleri hızla devam ediyor. Aras Aydın, Leyla Feray ve Bestemsu Özdemir'in başrollerini paylaştığı "İkimizin Sırrı" yakında Atv'de başlıyor. İşte İkimizin Sırrı ilk bölüm fragmanı...

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