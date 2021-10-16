Kalp Yarası 16. yeni bölüm fragmanı

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Pazartesi akşamları Atv ekranında izleyicisi ile buluşan Kalp Yarası dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Herkes tarafından reddedilen ve yapayalnız kalan Hande çektiği intihar videosunu Ferit ve Ayşe'ye gönderir. Boşanmanın sancılarını yaşayan Ayşe ve Ferit, Hande'yi kurtarır. Hande'nin bu hamlesi ortalığı karıştırırken, Ayşe ve Ferit'in aşkları bir kez daha sorgulanır. İşte Kalp Yarası 16. bölümde yaşnacaklar...