  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Ekran Kalp Yarası 16. yeni bölüm fragmanı

    Kalp Yarası 16. yeni bölüm fragmanı

    Giriş Tarihi: 16.10.2021, 11:09

    Pazartesi akşamları Atv ekranında izleyicisi ile buluşan Kalp Yarası dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Herkes tarafından reddedilen ve yapayalnız kalan Hande çektiği intihar videosunu Ferit ve Ayşe'ye gönderir. Boşanmanın sancılarını yaşayan Ayşe ve Ferit, Hande'yi kurtarır. Hande'nin bu hamlesi ortalığı karıştırırken, Ayşe ve Ferit'in aşkları bir kez daha sorgulanır. İşte Kalp Yarası 16. bölümde yaşnacaklar...

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kalp Yarası 16. yeni bölüm fragmanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Eşme - Salihli Tüneli’nde ışık göründü
    Eşme - Salihli Tüneli'nde ışık göründü
    İzmir’i sağanak ve fırtına vurdu! Bugün İzmir’de hava nasıl olacak?
    İzmir'i sağanak ve fırtına vurdu! Bugün İzmir'de hava nasıl olacak?
    Fırtınada sallanan ağaç yoldan geçen vatandaşın üzerine böyle devrildi
    Fırtınada sallanan ağaç yoldan geçen vatandaşın üzerine böyle devrildi
    Başkan Erdoğan’dan İmam Hatip Okulları Sempozyumu’nda önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan İmam Hatip Okulları Sempozyumu'nda önemli açıklamalar
    İzmir’i sağanak vurdu: Urla’da sokaklar göle döndü
    İzmir’i sağanak vurdu: Urla’da sokaklar göle döndü
    Suriye’de yeni operasyon yapılacak mı? Başkan Erdoğan’dan çarpıcı mesajlar
    Suriye'de yeni operasyon yapılacak mı? Başkan Erdoğan'dan çarpıcı mesajlar
    Kuruluş Osman 66. yeni bölüm fragmanı izle
    Kuruluş Osman 66. yeni bölüm fragmanı izle
    Kardeşlerim 22. bölüm fragmanı
    Kardeşlerim 22. bölüm fragmanı
    Kardeşlerim 21. bölüm fragmanı
    Kardeşlerim 21. bölüm fragmanı izle
    İkimizin Sırrı 8. yeni bölüm fragmanı
    İkimizin Sırrı 8. yeni bölüm fragmanı izle
    Kardeşlerim 20. yeni bölüm fragmanı izle
    Kardeşlerim 20. yeni bölüm fragmanı izle
    İkimizin Sırrı 6. bölüm fragmanı
    İkimizin Sırrı 6. bölüm fragmanı izle