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    Kalp Yarası 2. fragman izle

    Giriş Tarihi: 03.06.2021, 16:34

    Ekranlara iddialı bir giriş yapacak olan atv’nin yeni dizisi Kalp Yarası’nın diziden ipuçları veren ikinci tanıtımı izleyici ile buluştu. Antakya’nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe’nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alacak dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu’nun imzasını taşıyor. İşte Kalp Yarası'ndan merakla beklenen 2. fragman....

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