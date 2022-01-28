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    Kalp Yarası 29.Bölüm Fragmanını izle

    Giriş Tarihi: 28.01.2022, 12:33

    Süreç Film imzası taşıyan, pazartesi akşamları Atv ekranlarında izleyiciyle buluşan, ilgiyle takip edilen ve her bölümü merakla beklenen 'Kalp Yarası' dizisisinin 29. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin ekrana gelen son bölümünde Hande ve Yaman'ın Sancakzade Konağı'nı ele geçirmesiyle konakta ipler iyice gerilmişti. Peki, bu bölümde neler olacak? İşte Kalp Yarası 29. bölüm fragmanı...

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    VİDEO DEVAM EDİYOR
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