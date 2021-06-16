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    Yeniasır TV Ekran Kalp Yarası’ndan merak uyandıran tanıtım

    Kalp Yarası’ndan merak uyandıran tanıtım

    Giriş Tarihi: 16.06.2021, 11:54

    Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşacak olan Kalp Yarası'ndan yeni bir tanıtım yayınlandı. Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alacak Kalp Yarası'nın genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

    Yapımını Süreç Film'in üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper yer alıyor.

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