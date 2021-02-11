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    Kardeşlerim 1. bölüm fragmanı

    Giriş Tarihi: 11.02.2021, 10:13

    Atv'nin yeni dizisi Kardeşlerim yüreklere işleyen hikayesi ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Birbirlerinden başka tutunacak dalları kalmayan 4 kardeşin yürek burkan mücadelesini anlatan dizinin başrollerinde Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Ahu Yağtu, Fadik Sevin Atasoy gibi isimler yer alıyor. İşte Kardeşlerim 1. bölüm fragmanı...

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