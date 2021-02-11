Atv'nin yeni dizisi Kardeşlerim yüreklere işleyen hikayesi ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Birbirlerinden başka tutunacak dalları kalmayan 4 kardeşin yürek burkan mücadelesini anlatan dizinin başrollerinde Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Ahu Yağtu, Fadik Sevin Atasoy gibi isimler yer alıyor. İşte Kardeşlerim 1. bölüm fragmanı...
Kardeşlerim 1. bölüm fragmanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.