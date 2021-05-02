Sımsıcak hikâyesi ile Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan Kardeşlerim'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dün akşam yayınlanan heyecan dolu bölüm sonrası dizinin takipçileri 'Kardeşlerim yeni bölüm izle' fragmanını aratmaya başladı. İşte Kardeşlerim 12. yeni bölüm fragmanı...
Kardeşlerim 12. yeni bölüm fragmanı izle haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.