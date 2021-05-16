Kardeşlerim 14. yeni bölüm fragmanı izle

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekran/kardeslerim-14-yeni-bolum-fragmani-izle" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Cumartesi akşamları Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Kardeşlerim'in merakla beklenen yeni bölüm fragmanı "Ömer'in velayetini almaya karar verdim!" başlığı ile yayınlandı. Dizinin dün akşam yayınlanan bölümü sonrası 'Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı izle' aramaları da arttı. İşte Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar....