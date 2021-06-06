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    Yeniasır TV Ekran Kardeşlerim 17. yeni bölüm fragmanı

    Kardeşlerim 17. yeni bölüm fragmanı

    Giriş Tarihi: 06.06.2021, 08:59

    Kardeşlerim'in heyecan dolu bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı merakla araştırılıyor. Atv ekranlarında cumartesi akşamları izleyicisi ile buluşan Kardeşlerim'in merakla beklenen yeni bölüm fragmanı "Ne kadar istemesem de maalesef kardeşimsin..." başlığı ile yayınlandı. İşte Kardeşlerim 17. bölüm fragmanı...

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