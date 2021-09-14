Kardeşlerim 20. yeni bölüm fragmanı izle

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekran/kardeslerim-20-yeni-bolum-fragmani-izle" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim dizisinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı "Doruk mu bir şey yaptı sana?" başlığı ile yayınlandı. Dizinin son bölümünde Kadir, demir parmaklıklar ardında suçsuzluğunun ortaya çıkacağı, kardeşlerine kavuşacağı günü umutla beklerken, dört bir yana savrulan kardeşler de, abilerini hapisten çıkartmak için ellerinden geleni yapıyorlardır. Babası Akif'le ilgili acı gerçeği öğrenen Doruk'un hayatı büyük ölçüde sarsılırken, Asiye'yle ilişkisi de geri dönülemez bir yola girer. İşte Kardeşlerim yeni bölümde yaşanacaklar....