Kardeşlerim 21. bölüm fragmanı izle

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekran/kardeslerim-21-bolum-fragmani-izle" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Atv'de Cumartesi akşamları izleyicisi ile buluşan Kardeşlerim dizisinin yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyordu. Dizinin geçen hafta yayınlanan son bölümünde Eren kardeşler ellerine geçen parayla hayallerinin peşine düşerlerken, yengeleri Şengül parayı değerlendirecek bir fikir bulmuştur bile… Tolga, sinsi oyunlarıyla Doruk'u okulda sıkıştırıp rahatsız etmeye devam ederken; Aybike'nin Berk'le ders çalışacak olması en çok Oğulcan'ı rahatsız eder. Asiye ve Doruk ayrılık acısıyla savrulurlarken, Cemile de her şeye rağmen ablasını bulmakta kararlıdır. İşte Kardeşlerim 21. bölüm fragmanı....