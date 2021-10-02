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    Yeniasır TV Ekran Kardeşlerim 22. bölüm fragmanı

    Kardeşlerim 22. bölüm fragmanı

    Giriş Tarihi: 02.10.2021, 17:44

    Atv'nin Cumartesi akşamları izleyicisi ile buluşturduğu Kardeşlerim dizisinin yeni bölüm fragmanı merak uyandırdı. Paranın peşine düştükleri sırada korkunç bir saldırıya maruz kalan Şengüller hastaneye kaldırılır. Haberi duyan herkes perişan bir halde soluğu hastanede alır. Yoğun bakımda hayati tehlikesi devam eden Oğulcan için tüm Eren ailesi gözyaşı dökerken, Kaan'ın gelişi okulda büyük yankı uyandırır. Tüm bu karmaşanın üzerine denk gelen Süsen'in doğum günü partisi, birçok hesaplaşmaya tanık olacaktır. İşte Kardeşlerim yeni bölümde yaşanacaklar....

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