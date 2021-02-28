Kardeşlerim 3. bölüm fragmanı izle

Atv'nin Cumartesi akşamlarına damga vuran dizisi Kardeşlerim'in merakla beklenen 3. yeni bölüm fragmanı "Ben annemle babamla konuştum; mezarlıkta değiller onlar, geri dönecekler..." başlığı ile yayınlandı. Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan “Kardeşlerim” dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı izle...
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