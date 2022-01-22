Kardeşlerim 36.bölüm fragmanı izle

"Cam gibi gençlerdik, kırdılar keskinleştik."

Oğulcan, tutuklanma korkusuyla karşı karşıya kalırken, tüm ailesi de ona destek olmak için elinden geleni yapar. Oğulcan'ın içine düştüğü durum, okulun velileri tarafından büyük bir tepkiyle karşılanır. Akif ve Ayla, Suzan'a karşı sürpriz bir iş birliğine girişirler. Asiye ile Doruk arasındaki ipler iyice gerilirken, Orhan da tüm gücüyle, Oğulcan için iyi bir avukat tutmanın yollarını aramaktadır. İlknur'un beklenmedik teklifi, Şengül'ü şoka uğratır.