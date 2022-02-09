Kardeşlerim 39. bölüm fragmanını izle

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekran/kardeslerim-39-bolum-fragmanini-izle" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Cumartesi akşamlarının galibi, Atv'nin merakla beklenen, ilgiyle izlenen ve sevilen dizisi Kardeşlerim'in 39. bölümünün fragmanı yayınlandı. Yapımını NGM’nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği 'Kardeşlerim'in fragmanı, "Sen mi yaptın gerçekten bunu?" başlığı ile yayınlandı. İşte Kardeşlerim dizisinin 39.bölüm fragmanı...