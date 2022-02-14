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    Kardeşlerim 40. bölüm fragmanını izle

    Giriş Tarihi: 14.02.2022, 16:13

    Cumartesi akşamlarının galibi, Atv'nin merakla beklenen, ilgiyle izlenen ve sevilen dizisi Kardeşlerim'in 40. bölümünün fragmanı yayınlandı. Yapımını NGM’nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği 'Kardeşlerim'in fragmanı, "Sen mi bakıyorsun buraya?!" başlığı ile yayınlandı. İşte Kardeşlerim dizisinin 40.bölüm fragmanı...

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    VİDEO DEVAM EDİYOR
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