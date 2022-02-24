Kardeşlerim 41. bölüm 2. fragmanını izle

Cumartesi akşamlarının galibi, Atv'nin merakla beklenen, ilgiyle izlenen ve sevilen dizisi Kardeşlerim'in 41. bölümünün yeni fragmanı da yayınlandı. "Benim hayatımda iyi bir şey olabilir mi?" sözleri fragmana damga vurdu. İşte yapımını NGM’nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği 'Kardeşlerim'in 41.bölüm 2.fragmanı...
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