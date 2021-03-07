Kardeşlerim 4.bölüm fragmanı izle

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Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanan son bölümü sonrası 'Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı izle' aramaları yoğunlaştı. İşte Kardeşlerim yeni bölümde yaşanacaklar...