Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim, yeni bölümü fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte heyecanla takip edilen Kardeşlerim dizisi 5. yeni bölüm fragmanı...
Kardeşlerim 5. bölüm fragmanı izle haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.