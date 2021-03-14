Kardeşlerim 5. bölüm fragmanı izle

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Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim, yeni bölümü fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte heyecanla takip edilen Kardeşlerim dizisi 5. yeni bölüm fragmanı...