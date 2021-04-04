Kardeşlerim 8. bölüm fragmanı izle

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Atv'nin ilgi ile takip edilen dizisi Kardeşlerim'in yeni bölüm fragmanı "Kardeşime bir şey mi olacak?" başlığı ile yayınlandı. Dizinin 7. bölümü heyecan dolu bir final sahnesi ile sona ermişti. Dizinin yeni bölümünde neler olacağı merak edilirken Kardeşlerim 8. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte dizinin yeni bölümünde yaşanacaklar...