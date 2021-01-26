  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Ekran Kardeşlerim’in ilk tanıtımı yayınlandı!

    Kardeşlerim’in ilk tanıtımı yayınlandı!

    Giriş Tarihi: 26.01.2021, 23:26

    Dizi atv’de izlenir sloganıyla yıllardır efsane dizileri ekranlara getiren atv’nin yeni dizisi Kardeşlerim’in ilk tanıtımı yayınlandı.

    atv'nin merakla beklenen dizisi Kardeşlerim'den ilk görüntüler izleyici ile buluştu. Tek dertleri hayat mücadelesi olan dört kardeşin iç burkan, sevgi dolu hikâyesini anlatan dizinin tanıtımı büyük ilgi uyandırdı.

    Başrollerini Celil Nalçakan, Halil Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk'un paylaştığı Kardeşlerim, herkese ve her şeye rağmen kopmayan, düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsünü ekranlara getirecek.

    Yapımını NGM'nin, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği ve senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı Kardeşlerim, aile olmayı, kardeş olmayı, doğruyu yanlışı, varlığı ve yokluğu anlatıyor.

    Kardeşlerim, pırıl pırıl oyuncu kadrosu ve yüreklere işleyen hikâyesiyle yakında atv'de!

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kardeşlerim’in ilk tanıtımı yayınlandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert 'militan' tepkisi
    AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert 'militan' tepkisi
    Başkan Erdoğan'dan Sosyal Atama Töreni'nde önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan Sosyal Atama Töreni'nde önemli mesajlar
    Eren-4 ve Eren-5 operasyonları başlatıldı
    Eren-4 ve Eren-5 operasyonları başlatıldı
    İzmir’de yaşlı çift sobadan sızan gazdan etkilendi
    İzmir’de yaşlı çift sobadan sızan gazdan etkilendi
    İzmir'de patenli gençlerin ölümle dansı! İzleyenlerin yürekleri ağza geldi
    İzmir'de patenli gençlerin ölümle dansı! İzleyenlerin yürekleri ağza geldi
    Buranın sesini dünya duymalı
    "Buranın sesini dünya duymalı"
    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 180. yeni bölüm fragmanı
    Hercai 56. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video
    Hercai 56. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video
    Kuruluş Osman 43. yeni bölüm fragmanı
    Kuruluş Osman 43. yeni bölüm fragmanı
    Bir Zamanlar Çukurova 80. yeni bölüm fragmanı
    Bir Zamanlar Çukurova 80. yeni bölüm fragmanı
    Ceylan, yeni evine Esra Erol'da kavuştu
    Ceylan, yeni evine Esra Erol'da kavuştu
    Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
    Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı!