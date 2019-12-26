Kayı Obası’nda dengeler değişiyor! Kuruluş Osman 6. bölüm tek parça izle!

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Yayınlanan 5. son bölümüyle büyük ses getiren ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 6. bölümüyle ekranlara geldi. Burak Özçivit'in başrolünde rol aldığı Kuruluş Osman'ın son bölümünü heyecanla bekleyen diziseverler tarafından 'Kuruluş Osman 6. bölüm izle, Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle, Kuruluş Osman 7. bölüm fragmanı izle, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?' gibi konular merak konusu oldu. İşte Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Kuruluş Osman'ın 6. bölüm tek parça izleme sayfası!

Kuruluş Osman 6. Bölüm tek parça izle

Osman, Bala Hatun'un şifasını Yannis'in elinden alıp Kulucahisar Kalesi'nin arkasındaki gizli el olan Yannis'i teşhir etmiştir. Üzerindeki cinayet suçlamasından da aklanan Osman, Dündar Bey ile yarım kalan hesabını da tamamlamıştır. Ancak Edebalı, Osman'ın bazı hareketlerinden hoşnut değildir. Osman, Edebalı ile konuşmak istediğinde obada olmadığını fark eder ve onu bulmak için gizli mekâna gider. Ancak Osman'ı karşılayan kişi, Yannis'in ta kendisidir. Osman ile Yannis'in buluşması ne sonuçlar doğuracaktır? Obaya gelen Selcan Hatun ile Zöhre Hatun arasında nasıl bir gerilim yaşanacaktır? Osman, Edebalı'yı bulabilecek midir? Sofia ve Kalanoz, Yannis'in idamına göz yumacak mıdır? Yarenlerini kaybeden Edebalı, nasıl bir yol izleyecektir? Osman ile Edebalı'nın yolları tekrar ne zaman kesişecektir?