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    Yeniasır TV Ekran Kenan Işık’ın yakın arkadaşı açıkladı! Ünlü sunucunun son sağlık durumu nasıl?

    Kenan Işık’ın yakın arkadaşı açıkladı! Ünlü sunucunun son sağlık durumu nasıl?

    Giriş Tarihi: 20.02.2022, 15:40

    Sekiz yıldır komada olan Kenan Işık’ın yakın arkadaşı Ozan Zeybek ünlü sunucunun son sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. A Spor'da konuşan Zeybek, Kenan Işık'ın son durumuna dair şunları söyledi: "Nisan'da 8 yıl olacak. Ama bakımı çok iyi. Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor, besin takviyesi alıyor. Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Ama Kenan Işık bıraktığımız gibi. Çok iyi bakılıyor. Böyle hafızalarda kaldığı gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor."

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