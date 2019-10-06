Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk bölüm izle! 5 Ekim Kim Milyoner Olmak İster full izle!

Kim Milyoner Olmak İster? yarışması dün akşam yayınlanan bölümü ile seyirciyi ekrana kilitledi. 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Arda Ayten'in 1 milyonluk büyük ödülü kazandığı Kim Milyoner Olmak İster yarışması Cumartesi akşamına damgasını vurdu. İstiklal Marşı ile ilgili gelen soruyu doğru yanıtlayan Arda Ayten 1 milyonluk ödülün sahibi oldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster 5 Ekim Cumartesi yayını...
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