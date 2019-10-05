Kim Milyoner Olmak İster 835. son bölüm tek parça izle!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekran/kim-milyoner-olmak-ister-835-son-bolum-tek-parca-izle" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV'nin sevilen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon ilk bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Arda Ayten'in ulaştığı ve Türkiye'nin merakla beklediği 1 milyonluk soru "On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?" cevabını buldu. İşte kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Kim Milyoner Olmak İster'in 835. son bölümü tek parça...