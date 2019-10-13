Kim Milyoner Olmak İster? 836. son bölüm izle! 12 Ekim

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekran/kim-milyoner-olmak-ister-836-son-bolum-izle-12-ekim" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in 836. son bölümü yayınlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster 12 Ekim Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümüyle yine izleyiciyi ekran başına kilitledi. Geçen hafta 1 milyon TL'yi Arda Ayten'e kazandıran Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta da birbirinden farklı yarışmacılar büyük ödüle ulaşmaya çalıştı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in 12 Ekim Cumartesi günü ekrana gelen 836. full son bölümü...