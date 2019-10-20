Kim Milyoner Olmak İster? 837. bölüm tek parça izle! (19 Ekim)

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekran/kim-milyoner-olmak-ister-837-bolum-tek-parca-izle-19-ekim" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster 19 Ekim Cumartesi akşamı ekrana gelen bölümüyle yine izleyenleri ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'in 837. bölümünde yarışmacılar ve ekran başındaki seyirciler soruları doğru cevaplayabilmek için birbirleriyle kıyasa yarıştı. İşte kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için Kim Milyoner Olmak İster'in 837. son bölüm tek parça izleme sayfası!