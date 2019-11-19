Kim Milyoner Olmak İster 845. son bölüm tek parça izle! 18 Kasım Milyoner yeni bölüm izle

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekran/kim-milyoner-olmak-ister-845-son-bolum-tek-parca-izle-18-kasim-milyoner-yeni-bolum-izle" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Kim Milyoner Olmak İster bu akşam 845. yeni bölümüyle saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunucu koltuğunu devraldığı yarışmada yine heyecan doruktaydı.



Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümünde geceye "Hangisi telli bir çalgıdır?" sorusunun sorulduğu yarışmacı damga vurdu. Joker hakkını da kullanmasına rağmen soruyu doğru yanıtlayamayan yarışmacı Milyoner'e veda etti. Peki, "Hangisi telli bir çalgıdır?" sorusunun cevabı ne? İşte sorunun cevabı ve Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran anlar...