Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölüm fragmanı izle

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Atv'nin çok seyredilen programı Kim Milyoner Olmak İster? nefeslerin tutulduğu bir bölüm ile sezon finaline girmişti. 19 yaşındaki Ar Ayten 1 milyonluk soruyu açma hakkı kazanmıştı. Peki Arda Ayten 1 milyon liranın sahibi olabilecek mi? Kim Milyoner Olmak İster?bu akşam başlıyor.

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" yeni sezona flaş bir isimle giriyor. atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan yarışma programı, yeni sezonda ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelecek.

YENİ SEZON 1 MİLYONLUK SORU İLE AÇILIYOR!

Geçtiğimiz sezon 1 Milyon değerindeki final sorusunu açmaya hak kazanan Arda Ayten, 5 Ekim Cumartesi akşamı adını "Kim Milyoner İster?" tarihine yazdırmaya çalışacak. Hiç joker hakkı kalmayan Arda Ayten milyoner olabilecek mi?

Cevabı bu akşam atv'de!