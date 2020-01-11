Kim Milyoner Olmak İster'de ilk yaşandı! Ümmü Gülsüm herkesi ekrana kilitledi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekran/kim-milyoner-olmak-isterde-ilk-yasandi-ummu-gulsum-herkesi-ekrana-kilitledi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

atv ekranlarının sevilen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde bir ilk yaşandı Yarışmacı Ümmü Gülsüm yarışmaya damga vrudu. Kim Milyoner Olmak İster yarışması'na Artvin'den katılan Ümmü Gülsüm için ilk kez yarışma formatında değişiklik yapıldı. Kim Milyoner Olmak İster'in suncusu Kenan İmirzalıoğlu soruları sordu yaışmacı Ümmü Gülsüm soruları özel hazırlanan kartonlarla cevapladı. İşte o anlar...