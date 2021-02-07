Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran 'omurilik sarımsağı' sorusu!

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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında dün akşam sorulan "Hangisi beyindeki bir bölgeye verilen addır?" sorusu için telefonla joker hakkını kullanıp Doktor Ali Çiçek'i arayan yarışmacı jokerinden ekran başındakileri şaşkına çeviren bir cevap aldı.